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ВСУ имели успех в Запорожской области — ISW

ВСУ имели успех в Запорожской области — ISW (КАРТА)

24 авг 2023, 08:43
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Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним, демонструють, що українські захисники встановили прапор у південному Роботиному.


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Генштаб ЗСУ повідомив про неуточнені українські успіхи на напрямках Новоданилівка (5 км на південь від Оріхова) та Новопокропівка (13 км на південний схід від Оріхова) у Запорізькій області. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» ISW.

Окрім цього, ISW вказує, що так звані російські «воєнкори» заявляють про спроби українського війська форсувати Дніпро на Херсонщині. Один з них стверджував, що українські війська продовжують спроби закріпитися під Олешками, але російська 81-ша окрема бригада спецназу (ймовірно, добровольче формування, яке підпорядковується окупаційній групі військ «Дніпро» і нещодавно вербувало та отримувало допомогу з окупованого Криму) оборонялась у цьому районі. Інший військовий блогер рф поскаржився, що російські сили недостатньо швидко реагують на переправлення українських оборонців через річку.

Источник: Ракурс


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