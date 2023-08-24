ВСУ имели успех в Запорожской области — ISW

https://racurs.ua/n186491-vsu-imeli-uspeh-v-zaporojskoy-oblasti-isw-karta.html

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Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним, демонструють, що українські захисники встановили прапор у південному Роботиному.

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Генштаб ЗСУ повідомив про неуточнені українські успіхи на напрямках Новоданилівка (5 км на південь від Оріхова) та Новопокропівка (13 км на південний схід від Оріхова) у Запорізькій області. Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» ISW.

Окрім цього, ISW вказує, що так звані російські «воєнкори» заявляють про спроби українського війська форсувати Дніпро на Херсонщині. Один з них стверджував, що українські війська продовжують спроби закріпитися під Олешками, але російська 81-ша окрема бригада спецназу (ймовірно, добровольче формування, яке підпорядковується окупаційній групі військ «Дніпро» і нещодавно вербувало та отримувало допомогу з окупованого Криму) оборонялась у цьому районі. Інший військовий блогер рф поскаржився, що російські сили недостатньо швидко реагують на переправлення українських оборонців через річку.