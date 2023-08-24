Самолет Пригожина сбила российская ПВО - Financial Times

https://racurs.ua/n186494-samolet-prigojina-sbila-rossiyskaya-pvo-financial-times.html

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Літак Embraer-135, на борту якого, ймовірно, перебував ватажок бойовиків рф так званої ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, могла збити російська система ППО.

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Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на видання Financial Time.

Неназваний західний чиновник повідомив виданню, що він володіє інформацією про збиття літака російською зенітно-ракетною системою. Разом з тим, він не підтвердив та не спростував дані про те, чи перебув на борту Пригожин у момент збиття літака.

путін не бере полонених, — підсумував посадовець.

Версію про збиття літака ППО озвучували раніше й деякі російські «воєнкори».

Відомо, що борт Пригожина розбився за 50 км від місця розташування систем ППО 42-го зенітного ракетного полку збройних сил росії. Окрім цього, неподалік розташована авіабаза «Хотілово».

Вчора у Тверській області рф розбився літак Embraer Legacy 600 з 10-ма особами на борту. Росавіація опублікувала імена всіх пасажирів — там значився й Пригожин, командир ПВК «Вагнера» Дмитро Уткін, заступник Пригожина Валерій Чекалов та ще кілька найманців. Досі офіційно смерть Пригожина не підтвердили, рештки тіл відправлено на експертизу.

Також авіасервіс Flightradar24 опублікував повний звіт про аварію літака Пригожина. За даними ресурсу, приймачі отримали перші відомості від Embraer о 17.46. До 18.10 літак вийшов на крейсерську висоту. Ще за дев’ять хвилин вертикальна швидкість літака почала різко змінюватися: від 30 100 футів до 19 725 футів. Потім Embraer Legacy 600 за 30 секунд знизився на 2,4 км, ще кілька секунд тримав висоту, а тоді почав швидко падати та розбився.