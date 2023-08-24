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Авиация ВСУ ударила бомбами JDAM по штабу рф в Новопрокоповке (ВИДЕО)
Авиация ВСУ ударила бомбами JDAM по штабу рф в Новопрокоповке (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186495-aviaciya-vsu-udarila-bombami-jdam-po-shtabu-rf-v-novoprokopovke-video.htmlРакурс
Авіація Збройних сил України завдала удару авіабомбами JDAM по штабу російських окупантів в населеному пункті Новопрокопівка Запорізької області. Новопрокопівка розташована неподалік нещодавно звільненого Роботиного.
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Відеозапис роботи української авіації оприлюднив нардеп Юрій Мисягін.
Як повідомив 24 серпня Генеральний штаб ЗСУ, захисники України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — йдеться у повідомленні.
На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.
Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають, — підсумували у Генштабі.
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