Авіація ЗСУ вдарила бомбами JDAM по штабу рф у Новопрокопівці

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Авіація Збройних сил України завдала удару авіабомбами JDAM по штабу російських окупантів в населеному пункті Новопрокопівка Запорізької області. Новопрокопівка розташована неподалік нещодавно звільненого Роботиного.

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Відеозапис роботи української авіації оприлюднив нардеп Юрій Мисягін.

Як повідомив 24 серпня Генеральний штаб ЗСУ, захисники України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, — йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Сили оборони ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує резерви.