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Буданов назвал, сколько бомбардировщиков рф Ту-22М3 угрожают Украине
Буданов назвал, сколько бомбардировщиков рф Ту-22М3 угрожают Украинеhttps://racurs.ua/n186497-budanov-nazval-skolko-bombardirovschikov-rf-tu-22m3-ugrojaut-ukraine.htmlРакурс
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, скільки стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 залишилося в росії.
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Нещодавно реалізовані українські операції допомогли скоротити можливості рф завдавати ударів по Україні ракетами Х-22. Буданов в інтерв’ю «Радіо Свобода» вказав, що загалом у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків рф.
Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це будуть одиниці. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 − і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають, — зазначив очільник ГУР.
З його слів, під час операцій на військових аеродромах рф Сольці (Нижегородська область) і Шайковка (Калузька область) вдалося повністю знищити два літаки та пошкодити ще два.
Буданов також додав, що розвідці відомо, хто знищив і пошкодив ворожі літаки.
Це люди, які з території російської федерації виконали певні завдання, − підсумував керівник ГУР.
Нагадаємо, 21 серпня дроном був атакований аеродром у Калузькій області. 19 серпня безпілотники атакували військовий аеродром у Новгородській області рф, повідомлялося про пошкодження щонайменше одного літака. Пізніше ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки безпілотників на аеродром Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил рф.
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