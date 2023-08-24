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Ракурс
ГУР: На мысе Тарханкут утром было сражение, все задачи выполнены

ГУР: На мысе Тарханкут утром был бой, все задачи выполнены

24 авг 2023, 10:58
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Бій за участю плавальних засобів та авіації відбувся вранці 24 серпня на території мису Тарханкут в тимчасово окупованому Криму. Захисники України здійснили висадку в межах спецоперації.


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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані, — зазначив він.

Видання «Крим Реалії» повідомляло, що близько 5.00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи. У селі Маяк перебуває база 3-го радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил росії. Також на Тарханкуті розташований радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Е2». По периметру є позиції для ППО.

Після події в так званій поліції Чорноморського району оголосили збір особового складу і ввели план «Фортеця».

Источник: Ракурс


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