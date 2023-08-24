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Ракурс
Последствия российских обстрелов в Курахово, фото: Донецкая областная прокуратура

Рашисты ударили по супермаркету в Курахово, четверо раненых (ФОТО)

24 авг 2023, 15:28
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Російські загарбники сьогодні, 24 серпня, близько 11.00 завдали удару по центру міста Курахового Донецької області.


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За попередніми даними, обстріл було здійснено зі ствольної артилерії. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів, — вказано в повідомленні.

Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

За фактом поранення чотирьох осіб розпочате розслідування.

Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку, — зазначають у прокуратурі.

Наслідки російського обстрілу у Кураховому, фото: Донецька обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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