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Последствия российских обстрелов в Курахово, фото: Донецкая областная прокуратура
Рашисты ударили по супермаркету в Курахово, четверо раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n186510-rashisty-udarili-po-supermarketu-v-kurahovo-chetvero-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 серпня, близько 11.00 завдали удару по центру міста Курахового Донецької області.
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За попередніми даними, обстріл було здійснено зі ствольної артилерії. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів, — вказано в повідомленні.
Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
За фактом поранення чотирьох осіб розпочате розслідування.
Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку, — зазначають у прокуратурі.
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