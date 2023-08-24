Последствия российских обстрелов в Курахово, фото: Донецкая областная прокуратура

https://racurs.ua/n186510-rashisty-udarili-po-supermarketu-v-kurahovo-chetvero-ranenyh-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 24 серпня, близько 11.00 завдали удару по центру міста Курахового Донецької області.

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За попередніми даними, обстріл було здійснено зі ствольної артилерії. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів, — вказано в повідомленні.

Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.

За фактом поранення чотирьох осіб розпочате розслідування.