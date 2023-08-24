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Наслідки російського обстрілу у Кураховому, фото: Донецька обласна прокуратура
Рашисти вдарили по супермаркету у Кураховому, четверо поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186510-rashysty-vdaryly-po-supermarketu-u-kurahovomu-chetvero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 серпня, близько 11.00 завдали удару по центру міста Курахового Донецької області.
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За попередніми даними, обстріл було здійснено зі ствольної артилерії. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів, — вказано в повідомленні.
Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу.
За фактом поранення чотирьох осіб розпочате розслідування.
Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку, — зазначають у прокуратурі.