Российский националист в плену, скриншот видео

https://racurs.ua/n186514-rashist-nacbol-popal-v-plen-posle-zapisannogo-im-priveta-zelenskomu-video.html

Ракурс

Російський військовий, член націонал-більшовицької партії, знявся у відео біля підбитої української БМП Бредлі поблизу села Роботино Запорізької області. У цьому відеозаписі, котрий набув великого резонансу в російському сегменті інтернету, він передав «привіт Зеленському».

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Проте невдовзі рашист став «героєм» іншого відео — здався в полон українським воїнам, і благав залишити його живим, розповідаючи, що йому лише 19 років. Про це сьогодні, 24 серпня, у своєму Telegram-каналі розповів український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідне відео.