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Российский националист в плену, скриншот видео

Рашист-нацбол попал в плен после записанного им «привета Зеленскому» (ВИДЕО)

24 авг 2023, 18:01
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Російський військовий, член націонал-більшовицької партії, знявся у відео біля підбитої української БМП Бредлі поблизу села Роботино Запорізької області. У цьому відеозаписі, котрий набув великого резонансу в російському сегменті інтернету, він передав «привіт Зеленському».


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Проте невдовзі рашист став «героєм» іншого відео — здався в полон українським воїнам, і благав залишити його живим, розповідаючи, що йому лише 19 років. Про це сьогодні, 24 серпня, у своєму Telegram-каналі розповів український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідне відео.

Пощастило, житиме, як і всі інші російські військові, хто вчасно піднімає руки нагору, — наголосив Бутусов.

Источник: Ракурс


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