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Ракурс
Російський націоналіст у полоні, скріншот відео

Рашист-нацбол потрапив у полон після записаного ним «привіту Зеленському» (ВІДЕО)

24 сер 2023, 18:01
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Російський військовий, член націонал-більшовицької партії, знявся у відео біля підбитої української БМП Бредлі поблизу села Роботино Запорізької області. У цьому відеозаписі, котрий набув великого резонансу в російському сегменті інтернету, він передав «привіт Зеленському».


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Проте невдовзі рашист став «героєм» іншого відео — здався в полон українським воїнам, і благав залишити його живим, розповідаючи, що йому лише 19 років. Про це сьогодні, 24 серпня, у своєму Telegram-каналі розповів український журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши відповідне відео.

Пощастило, житиме, як і всі інші російські військові, хто вчасно піднімає руки нагору, — наголосив Бутусов.

Джерело: Ракурс


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