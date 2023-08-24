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Ракурс
США расширили антироссийские санкции, фото: Pix4Free

США ввели новые санкции против рф

24 авг 2023, 18:35
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Мін’юст США розширив санкції проти росії — під них потрапили 11 осіб та дитячий табір «Артек» в окупованому Криму.


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Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Під санкції потрапили:

  • Ірина Агєєва — уповноважена з прав дитини в Калузькій області рф;
  • Ірина Черкасова — уповноважена з прав дитини в Ростовській області рф;
  • Галина П’ятих — уповноважена із прав дитини в Бєлгородській області;
  • Мансур Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.
  • Замід Чалаєв — російський військовий діяч, командир полку поліції спеціального призначення мвс по Чеченській Республіці;
  • Костянтин Федоренко — директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;
  • Аймані Кадирова — мати очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;
  • Муслім Хучієв — голова уряду Чеченської Республіки;
  • Володимир Коваленко — начальник штабу «Юнармії» в окупованому Севастополі;
  • Володимир Нечаєв — «ректор» у так званому Севастопольського державного університету;
  • Олена Шапурова — так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;
  • російська федеральна державна бюджетна освітня установа «Міжнародний дитячий центр «Артек»;
  • громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Варто додати, що нещодавно — 17 липня 2023 року — окупований «Артек» було внесено до санкційного списку Великої Британії: у відповідь на насильницьку депортацію росією українських дітей, у зв’язку з причетністю центру до програми російського уряду з примусової депортації та «перевиховання» українських дітей.

Президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, у своїй заяві з нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України заявив, що нові санкції оголошуються, щоб «притягнути до відповідальності винних у примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин».

Источник: Ракурс


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