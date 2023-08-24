США расширили антироссийские санкции, фото: Pix4Free

https://racurs.ua/n186515-ssha-vveli-novye-sankcii-protiv-rf.html

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Мін’юст США розширив санкції проти росії — під них потрапили 11 осіб та дитячий табір «Артек» в окупованому Криму.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Під санкції потрапили:

Ірина Агєєва — уповноважена з прав дитини в Калузькій області рф;

Ірина Черкасова — уповноважена з прав дитини в Ростовській області рф;

Галина П’ятих — уповноважена із прав дитини в Бєлгородській області;

Мансур Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Замід Чалаєв — російський військовий діяч, командир полку поліції спеціального призначення мвс по Чеченській Республіці;

Костянтин Федоренко — директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;

Аймані Кадирова — мати очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;

Муслім Хучієв — голова уряду Чеченської Республіки;

Володимир Коваленко — начальник штабу «Юнармії» в окупованому Севастополі;

Володимир Нечаєв — «ректор» у так званому Севастопольського державного університету;

Олена Шапурова — так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;

російська федеральна державна бюджетна освітня установа «Міжнародний дитячий центр «Артек»;

громадський фонд імені Ахмата Кадирова.

Варто додати, що нещодавно — 17 липня 2023 року — окупований «Артек» було внесено до санкційного списку Великої Британії: у відповідь на насильницьку депортацію росією українських дітей, у зв’язку з причетністю центру до програми російського уряду з примусової депортації та «перевиховання» українських дітей.

Президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, у своїй заяві з нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України заявив, що нові санкції оголошуються, щоб «притягнути до відповідальності винних у примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин».