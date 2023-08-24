США запровадили нові санкції проти росії

США запровадили нові санкції проти росіїhttps://racurs.ua/ua/n186515-ssha-zaprovadyly-novi-sankciyi-proty-rosiyi.htmlРакурс
Мін’юст США розширив санкції проти росії — під них потрапили 11 осіб та дитячий табір «Артек» в окупованому Криму.
Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
Під санкції потрапили:
- Ірина Агєєва — уповноважена з прав дитини в Калузькій області рф;
- Ірина Черкасова — уповноважена з прав дитини в Ростовській області рф;
- Галина П’ятих — уповноважена із прав дитини в Бєлгородській області;
- Мансур Солтаєв — Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.
- Замід Чалаєв — російський військовий діяч, командир полку поліції спеціального призначення мвс по Чеченській Республіці;
- Костянтин Федоренко — директор Федерального державного бюджетного навчального закладу Міжнародний дитячий центр «Артек»;
- Аймані Кадирова — мати очільника Чеченської Республіки Рамзана Кадирова;
- Муслім Хучієв — голова уряду Чеченської Республіки;
- Володимир Коваленко — начальник штабу «Юнармії» в окупованому Севастополі;
- Володимир Нечаєв — «ректор» у так званому Севастопольського державного університету;
- Олена Шапурова — так звана «міністр Міністерства освіти і науки Запорізької області»;
- російська федеральна державна бюджетна освітня установа «Міжнародний дитячий центр «Артек»;
- громадський фонд імені Ахмата Кадирова.
Варто додати, що нещодавно — 17 липня 2023 року — окупований «Артек» було внесено до санкційного списку Великої Британії: у відповідь на насильницьку депортацію росією українських дітей, у зв’язку з причетністю центру до програми російського уряду з примусової депортації та «перевиховання» українських дітей.
Президент США Джо Байден сьогодні, 24 серпня, у своїй заяві з нагоди 32-ї річниці Дня Незалежності України заявив, що нові санкції оголошуються, щоб «притягнути до відповідальності винних у примусових переміщеннях і депортаціях і вимагати повернення українських дітей до їхніх родин».