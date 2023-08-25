Силы спецопераций показали, как выбивали россиян вблизи Роботиного – видео боя

https://racurs.ua/n186529-sily-specoperaciy-pokazali-kak-vybivali-rossiyan-vblizi-robotinogo-video-boya.html

Ракурс

Сили спецоперацій ЗСУ показали, як вибивали російських окупантів на підступах до Роботиного на Запоріжжі.

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Фрагмент бою з противником потрапив на відео українських військових.

Спецпризначенці були одними із перших, хто вибивав ворога біля до цього тимчасово окупованого населеного пункту. На опублікованому відео зафіксовано зокрема кадри ближнього стрілецького бою та евакуацію поранених.

Зазначається, що бої з противником відбувалися у вкрай непростих умовах. Українських військових постійно обстрілювала російська артилерія, а в небі було багато ворожих дронів, які слідкували за діями українців.

На підступах до Роботиного, бійці ССО вели близькі стрілецькі бої з російськими загарбниками, які намагалися в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку фронту на Запоріжжі та не допустити просування українських наступаючих сил.

Відео демонструє лише невеликий фрагмент роботи операторів Сил спецоперацій, які мали знищити противника і витіснити його із зайнятих позицій на підставах до населеного пункту.