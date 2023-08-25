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"Откосить" за 3-4 тыс. долл. - глава ВЛК в Киеве фальсифицировал справки для выезда за границу

«Откосить» за 3−4 тыс. долл. — глава ВЛК в Киеве фальсифицировал справки для выезда за границу

25 авг 2023, 11:04
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Голові столичної ВЛК повідомлено про підозру: він підроблював довідки для виїзду військовозобов’язаних за кордон, розповіли в Офісі генпрокурора.


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Про підозру повідомили голові ВЛК Подільського терцентру комплектування. Підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. дол. з людини. Загалом до схеми були залучені дев’ятеро осіб.

Источник: Ракурс


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