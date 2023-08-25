"Откосить" за 3-4 тыс. долл. - глава ВЛК в Киеве фальсифицировал справки для выезда за границу

https://racurs.ua/n186532-otkosit-za-3-4-tys-doll-glava-vlk-v-kieve-falsificiroval-spravki-dlya-vyezda-za-granicu.html

Ракурс

Голові столичної ВЛК повідомлено про підозру: він підроблював довідки для виїзду військовозобов’язаних за кордон, розповіли в Офісі генпрокурора.

.

Про підозру повідомили голові ВЛК Подільського терцентру комплектування. Підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. дол. з людини. Загалом до схеми були залучені дев’ятеро осіб.