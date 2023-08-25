"Відкосити" за 3-4 тис. дол. - голова ВЛК у Києві підробляв довідки для виїзду за кордон

https://racurs.ua/ua/n186532-vidkosyty-za-3-4-tys-dol-golova-vlk-u-kyievi-pidroblyav-dovidky-dlya-vyyizdu-za-kordon.html

Ракурс

Голові столичної ВЛК повідомлено про підозру: він підроблював довідки для виїзду військовозобов’язаних за кордон, розповіли в Офісі генпрокурора.

.

Про підозру повідомили голові ВЛК Подільського терцентру комплектування. Підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Надалі ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. дол. з людини. Загалом до схеми були залучені дев’ятеро осіб.