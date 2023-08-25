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Какая будет погода в сентябре — прогноз Укргидрометцентра — прогноз погоды на сентябрь
Какая будет погода в сентябре — прогноз синоптиковhttps://racurs.ua/n186540-kakaya-budet-pogoda-v-sentyabre-prognoz-sinoptikov.htmlРакурс
Якою буде погода у вересні 2023 року, спрогнозували синоптики «Укргідрометцентру».
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Середня температура цьогоріч у перший місяць осені очікується у межах 15−19 градусів тепла, в Карпатах — 12−13 градусів вище нуля, що на один-два градуси перевищує норму.
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
За прогнозами синоптиків, місячна кількість опадів очікується на рівні 34−70 мм, в Карпатах місцями випаде 87−100 мм опадів. Ці показники перебувають у межах норми.
Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура вересня складає 13−17 градусів, у південній частині 18−20 градусів, у гірських районах 9−15 градусів.
Абсолютний максимум температури становить 33−38,8 градусів, в гірських районах місцями 24−32 градусів.
Абсолютний мінімум температури — 1−8 градусів морозу, на півдні Херсонської та Запорізькій областей місцями 0−1 градусів тепла, в Криму 1−5,5 градусів тепла.
Заморозки у повітрі відмічено у другій та третій декадах, в Карпатах, на північному сході країни, у Черкаській та Кіровоградській областях — у першій декаді.
Нагадаємо, суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.
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