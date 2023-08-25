Усик против Дюбуа - что нужно знать о главном боксерском событии года

https://racurs.ua/n186544-usik-protiv-dubua-chto-nujno-znat-o-glavnom-bokserskom-sobytii-goda.html

Ракурс

26 серпня на вболівальників чекає великий бокс. Олександр Усик вдруге захищатиме пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями за IBF, WBO, WBA, IBO та The Ring.

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Його суперник — британець Даніель Дюбуа, чемпіон світу WBA Regular у важкій вазі та обов’язковий претендент на бій проти Усика. Олександр Усик проведе вже двадцять перший професійний бій, і ви зможете переглянути його онлайн.

Бій стане головною подією масштабного боксерського шоу під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions.

Усик і Дюбуа вийдуть на ринг арени «Tarczyński» у Вроцлаві.

Саме в Польщі 7 років тому розпочався шлях Олександра Усика до титулу абсолютного чемпіона в крузервейті — з перемоги над Кшиштофом Головацьким, чемпіоном світу WBO. Тепер непереможний українець підкорюватиме польський ринг на шляху до абсолютного чемпіонства в суперважкому дивізіоні. Зараз до цього титулу йому не вистачає лише поясу WBC, який належить британцю Тайсону Фʼюрі.

Дюбуа провів у професійній кар'єрі 20 боїв, виграв 19 разів, 18 із яких — нокаутом. Єдиної поразки британський панчер на прізвисько Динаміт зазнав від земляка Джозефа Джойса у 2020 році.

В андеркардах боксерського шоу відбудуться поєдинки й інших українських бійців — Дениса Берінчика, Дмитра Митрофанова, Василя Чеботара, Ярослава Харциза, Федіра Черкашина, Даніеля Лапіна, Олександра Соломеннікова.

Переглянути подію можна буде на каналі MEGOGO (платно).

Прямий ефір боксу з Олександром Усиком стартує 26 серпня після 23.55.