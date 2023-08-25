ВСУ получили 250 железных макетов-«обманок» военной техники

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Ракурс

ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки.

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Про це 26 серпня повідомила компанія «Метінвест».

Ідея у тому, щоб росіяни витрачали на ці «обманки» високоточні снаряди та «Ланцети», беручи за справжню бойову техніку ЗСУ.

Повідомляється, що інженерні конструкції повністю повторюють зовнішній вигляд станцій радіолокацій і артилерійських гармат і вже не раз ставали метою ударів.