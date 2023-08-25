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ВСУ получили 250 железных макетов-«обманок» военной техники
ВСУ получили 250 железных макетов-«обманок» военной техники (ФОТО)https://racurs.ua/n186545-vsu-poluchili-250-jeleznyh-maketov-obmanok-voennoy-tehniki-foto.htmlРакурс
ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки.
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Про це 26 серпня повідомила компанія «Метінвест».
Ідея у тому, щоб росіяни витрачали на ці «обманки» високоточні снаряди та «Ланцети», беручи за справжню бойову техніку ЗСУ.
Повідомляється, що інженерні конструкції повністю повторюють зовнішній вигляд станцій радіолокацій і артилерійських гармат і вже не раз ставали метою ударів.
Такі макети з металу та фанери вводять росіян в оману й змушують їх використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення хибних цілей. Натомість справжня техніка захисників України залишається неушкодженою, а бійці не наражають себе на небезпеку, — йдеться у прес-релізі «Метінвесту».
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