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Ракурс
ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки

ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки (ФОТО)

25 сер 2023, 14:01
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ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки.


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Про це 26 серпня повідомила компанія «Метінвест».

ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки

ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки

Ідея у тому, щоб росіяни витрачали на ці «обманки» високоточні снаряди та «Ланцети», беручи за справжню бойову техніку ЗСУ.

Повідомляється, що інженерні конструкції повністю повторюють зовнішній вигляд станцій радіолокацій і артилерійських гармат і вже не раз ставали метою ударів.

ЗСУ отримали 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки

Такі макети з металу та фанери вводять росіян в оману й змушують їх використовувати дорогі високоточні боєприпаси для знищення хибних цілей. Натомість справжня техніка захисників України залишається неушкодженою, а бійці не наражають себе на небезпеку, — йдеться у прес-релізі «Метінвесту».

Джерело: Ракурс


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