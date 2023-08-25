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Ракурс
Иран договорился о смягчении санкций США, это повлияет на рф — Bloomberg

Иран договорился о смягчении санкций США, это повлияет на рф — Bloomberg

25 авг 2023, 22:25
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Іран домовився зі Сполученими Штатами Америки щодо пом’якшення санкцій. Це дасть змогу країні збільшити постачання нафти в Китай.


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Про це пише видання Bloomberg.

Видання вказує, що це було зроблено для того, щоб утримати зростання цін на паливо в США. Також це може позначитися на поставках російської нафти в Азію, оскільки Тегеран стане більш активно конкурувати на цьому напрямку з рф.

Вашингтон зміг домовитися з іранською владою про обмін заарештованими громадянами та уповільнення збагачення урану, — пише Bloomberg.

У підсумку щоденний експорт іранської нафти до Китаю зріс у середньому до 1,5 млн барелів на добу — максимум з 2018 року.

Водночас поставки російської нафти морем за останній місяць знизилися до 2,84 млн барелів, що на 1,5 млн барелів менше, аніж у середині травня. Загалом її поставки в Азію впали за цей термін на 30%.

Нагадаємо, торік у грудні Європейський Союз запровадив ембарго на імпорт нафти з території рф. Країни «Великої сімки» та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 дол. за барель для нафти рф.

Источник: Ракурс


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