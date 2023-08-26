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Ракурс
На Харьковщине украинская ПВО уничтожила два "Шахеда"

На Харьковщине украинская ПВО уничтожила два «Шахеда»

26 авг 2023, 10:21
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Окупаційна армія росії ввечері 25 серпня застосувала ударні безпілотники Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Про це повідомили сьогодні вранці Повітряні сили Збройних сил України.


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Усього зафіксовано пуски двох «Шахедів», які успішно знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» в межах Харківської області, — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Також вчора були зафіксовані численні вильоти МіГ-31К.

Нагадаємо, вчора в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу, яка поширилася на всі області. У Повітряних силах повідомили, що причиною повітряної тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К і ракетна загроза.

Источник: Ракурс


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