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На Харьковщине украинская ПВО уничтожила два "Шахеда"
На Харьковщине украинская ПВО уничтожила два «Шахеда»https://racurs.ua/n186570-na-harkovschine-ukrainskaya-pvo-unichtojila-dva-shaheda.htmlРакурс
Окупаційна армія росії ввечері 25 серпня застосувала ударні безпілотники Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Про це повідомили сьогодні вранці Повітряні сили Збройних сил України.
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Усього зафіксовано пуски двох «Шахедів», які успішно знищені силами та засобами повітряного командування «Схід» в межах Харківської області, — йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Також вчора були зафіксовані численні вильоти МіГ-31К.
Нагадаємо, вчора в Україні шість разів оголошували масштабну повітряну тривогу, яка поширилася на всі області. У Повітряних силах повідомили, що причиною повітряної тривоги є зліт російського винищувача МіГ-31К і ракетна загроза.
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