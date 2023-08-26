Армия рф несет потери на островах в дельте Днепра в Херсонской области — ISW

https://racurs.ua/n186579-armiya-rf-neset-poteri-na-ostrovah-v-delte-dnepra-na-hersonschine-isw.html

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Підрозділи окупаційної армії росії зазнали значних втрат чепез недостатню підтримку на островах у дельті Дніпра на Херсонщині. Такий висновок зробили аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

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За даними аналітиків, втрати викликали обурення щодо російського військового командування. Командири окупантів нібито ігнорують скарги особового складу про великі втрати та тяжкі умови.

Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їх сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води спровокованої техногенною катастрофою на Каховських ГЕС, — повідомила речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Зі її слів, Збройні сили знищують російський річковий «недофлот», на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.

Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:

більше 40 російських окупантів;

п’ять гармат;

вісім одиниць автобронетанкової техніки;

човен.

Зокрема суттєва робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.

Нагадаємо, українські воїни ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку де досягли невизначеного успіху.