Премьер Канады: НАТО готово к длительной войне

https://racurs.ua/n186581-premer-kanady-nato-gotovo-k-dlitelnoy-voyne.html

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Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що лідери «Групи семи» G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно».

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Ми завжди знали, що це буде довгий процес, — сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ Збройних сил України на позиції окупаційної армії країни-агресора росії.

Трюдо зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.

Бо ми не можемо і не повинні дозволити росії перемогти, — заявив очільник канадського уряду.

Нагадаємо, 18 серпня Канада запровадила пакет санкцій проти росії. Оттава запровадила нові санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на зростаючий рівень порушень прав людини та насильства з боку держави політичними опонентами та критиками.