Украина получает информацию о взлетах МиГов от партнеров

https://racurs.ua/n186582-ukraina-poluchaet-informaciu-o-vzletah-migov-ot-partnerov.html

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Інформацію про зліт винищувачів МіГ в глибині території країни-агресора росії Україна отримує від партнерів, оскільки власна радіолокаційна розвідка зосереджена на відстеженні ворожої авіації на тимчасово окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону.

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Про це в ефірі телемарафону зазначив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Вони піднімаються далеко в тилу рф. Я думаю, що той самий аеродром Саваслейка, їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче. Мабуть, ППО краще відстежує літак Су-24 — це розвідник, який постійно перебуває в акваторіях обох морів і з півночі, от він власне і проводить цю розвідку. Ми нашими радіолокаційними станціями, на жаль, не можемо фіксувати МіГи, які летять далеко в рф, тому що відстежуються польоти ворожої авіації на окупованій території, в акваторії Чорного моря і на кількасот кілометрів від кордону. Тому власне інформацію про зльоти МіГів, про їх перебування в повітряному просторі рф, про те, чи заряджені вони ракетами, чи ні ми отримуємо від наших партнерів. Зокрема є інформація розвідувальна, є інформація від партнерів, а є своя радіолокаційна розвідка, — вказав Ігнат.

Він додав, що перш за все, польоти росіян пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків, оскільки навчання пілотів — це безперервний процес, який триває завжди.

Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє, — пояснив Ігнат.

З його слів, останнім часом спостерігаються короткотривалі тривоги. Зокрема вчора було шість повітряних тривог.

Раніше МіГи літали до 1,5 год… Зараз просто зліт-посадка, — зазначив речник.

Нагадаємо, від початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тис. бойових вильотів.