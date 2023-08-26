Спецназовцы СБУ добивают третий танковый полк россиян

https://racurs.ua/n186587-specnazovcy-sbu-dobivaut-tretiy-tankovyy-polk-rossiyan-video.html

Ракурс

Від початку повномасштабного вторгнення бійці підрозділу «Білий вовк» у складі Центру спецоперацій «А» знищили 216 танків.

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Штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці, отже це вже мінус майже три полки.