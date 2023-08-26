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Спецпризначенці СБУ добивають третій танковий полк росіян
Спецпризначенці СБУ добивають третій танковий полк росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186587-specpryznachenci-sbu-dobyvaut-tretiy-tankovyy-polk-rosiyan-video.htmlРакурс
Від початку повномасштабного вторгнення бійці підрозділу «Білий вовк» у складі Центру спецоперацій «А» знищили 216 танків.
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Штатна чисельність танкового полку армії країни-терориста становить 94 одиниці, отже це вже мінус майже три полки.
Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії рф становить 94 одиниці, то наші хлопці вже «закрили» на своєму рахунку два полки та наполегливо добивають третій! — прокоментували відео в СБУ.