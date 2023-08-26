The Guardian написала о секретном совещании командования НАТО с Залужным на польской границе

https://racurs.ua/n186588-the-guardian-napisala-o-sekretnom-soveschanii-komandovaniya-nato-s-zalujnym-na-polskoy-granice.html

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Командування НАТО провело секретну нараду з головкомом ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні.

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Про це пише The Guardian, зазначаючи, що зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, Верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін та інші.

Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року, — йдеться в матеріалі.

Видання зауважує, що після цієї зустрічі помітно, що стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.

Фото із цієї зустрічі публікував британський генштаб. Метою військової ради було перезавантаження військової стратегії України через відсутність прогресу у контрнаступі. Раніше про зміну стратегії українського наступу та концентрації сил на півдні повідомляла New York Times.

Контрнаступ України далекий від завершення. Фактично він досі на ранній стадії, — розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус для The Washington Post.