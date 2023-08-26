Запрет на импорт украинского зерна в Европу – появилась реакция МИД

https://racurs.ua/n186591-zapret-na-import-ukrainskogo-zerna-v-evropu-poyavilas-reakciya-mid.html

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П’ять держав ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця року.

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Йдеться про Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину. Польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що навіть якщо не вдасться досягти продовження заборони з боку ЄС, деякі країни планують ввести власні обмеження.

Обмеження на імпорт, які ввели раніше, є чинними до 15 вересня.

У МЗС України вже відреагували на цю заяву. Там кажуть, що продовження заборони на імпорт української продукції є неприйнятним та закликали керівництво ЄС знайти збалансоване рішення.

Поточна заборона спливає 15 вересня. Європейські сусіди України дозволяють транзит зерна, але не хочуть його купувати, щоб не обвалити власний ринок сільського господарства низькими цінами на український товар.

1 серпня посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років». Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Польський прем'єр Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача. У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича.