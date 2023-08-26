ФИФА отстранила от футбола главу ассоциации Испании из-за поцелуя в финале женского чемпионата мира

https://racurs.ua/n186596-fifa-otstranila-ot-futbola-glavu-associacii-ispanii-iz-za-poceluya-v-finale-jenskogo-chempionata.html

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Президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіалес відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на національному та міжнародному рівні на час дисциплінарного розгляду, розпочатого через те, що він поцілував футболістку збірної Іспанії Дженніфер Ермосо.

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Термін усунення — 90 днів, починаючи з 26 серпня, повідомляється на сайті ФІФА.

Крім того, дисциплінарний комітет видав два розпорядження, щоб захистити Дженні Ермосо, і попросив Рубіалеса та керівництво федерації утриматися від контактів із фуболісткою чи її близькими особисто чи через третіх осіб.

Сам Рубіалес заявив, що «захищатиме себе на законних підставах у компетентних органах, повністю довіряє органам ФІФА і підтверджує, що таким чином йому дається можливість розпочати свій захист, щоб правда перемогла і була доведена його повна невинність».

Рубіалес поцілував у губи півзахисницю Дженні Ермосо, коли футболісток збірної Іспанії нагороджували після перемоги у фіналі чемпіонату світу серед жінок 20 серпня. Рубіалес стверджує, що поцілунок відбувся за взаємною згодою — Ермосо каже протилежне.

Щонайменше 81 футболістки вже заявили, що не виступатимуть за збірну Іспанії, доки Рубіалес залишається на своїй посаді. До них увійшли 23 учасниці чемпіонату світу, зокрема Дженніфер Ермосо. Рубіалес відмовився йти у відставку, пообіцявши «боротися до кінця».