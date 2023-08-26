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Самолеты L-39 в Житомирской области после столкновения упали в огороды
Самолеты L-39 в Житомирской области после столкновения упали в огороды (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186597-samolety-l-39-v-jitomirskoy-oblasti-posle-stolknoveniya-upali-v-ogorody-video.htmlРакурс
Журналісти показали, як виглядає місце авіакатастрофи на Житомирщині, де зіткнулись два українські літаки L-39.
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У суботу, 26 серпня, у Повітряних силах повідомили, що в результаті зіткнення на Житомирщині загинули троє пілотів. Серед них — відомий льотчик з позивним Джус.
Літаки впали у городи приватних будинків, приблизна відстань між ними — 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, також не було пошкоджених будинків.
Почув скрегіт металу. Один під гострим кутом зайшов, інший впав біля вулиці, — про це розповіли місцеві жителі Снігурів на Житомирщині, де в результаті зіткнення двох літаків загинуло троє пілотів.
Нардеп Вікторія Сюмар розповіла, що, за її інформацією, літаки стикнулися прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання. Пілоти відтягували палаючі літаки далі від села, аби не загинули цивільні.
Дуже низько… Прямо над хатами, але жодної хати таки не зачепили…
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