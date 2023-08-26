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Вышел новый том мемуаров Саркози, экс-президент убеждает, что судьбу Украины должна решать рф
Вышел новый том мемуаров Саркози, экс-президент убеждает, что судьбу Украины должна решать рфhttps://racurs.ua/n186601-vyshel-novyy-tom-memuarov-sarkozi-eks-prezident-ubejdaet-chto-sudbu-ukrainy-doljna-reshat-rf.htmlРакурс
У Франції вийшов третій том спогадів Ніколя Саркозі під назвою «Час битв» (Le Temps des Combats), що охоплює період 2009−2011 років — час, що передував «Арабській весні» і на який припала підготовка росії до анексії Криму.
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Огляд книги зробило французьке видання Le Monde.
Видання зазначає, що спогади майже п’ятнадцятирічної давнини просякнуті роздумами про сьогоднішній момент і нагадує, що ще до видання книги, 16 серпня, Саркозі дав інтерв’ю Le Figaro, яке вже викликало суперечки.
Саркозі дистанціюється від нинішнього президента Еммануеля Макрона, якого він підтримав у президентських виборах 2022 року з кількох питань. Перший — Україна.
Зараз колишній президент критикує нинішнього за «безперервний потік зброї однієї з сторін воюючих» і засуджує «вигідні позиції» тих, хто закликає підтримувати Україну «до кінця».
Він ставить риторичне запитання:
Хіба розумно вести війну, не ведучи її, і брати участь у конфлікті, не обтяжуючи себе уточненням цілей і завдань, яких ми хочемо досягти?
Саркозі вважає, що неможливо повернути колишні кордони, не важливо, йдеться про Крим чи Донбас. В обох випадках він пропонує провести референдуми під наглядом міжнародного співтовариства.
Екс-президент вважає, що Україна, «міст між Європою та Росією», не має вступати ні до НАТО, ні до Євросоюзу, а залишатися «нейтральною». Він закликає відновити діалог із путіним, якого він завжди сприймав як «раціонального» співрозмовника.
Обов’язок президента Франції — тримати відкритим шлях для діалогу з росією, — заявляє Саркозі.
Другою країною, за якою критикує Саркозі позицію Макрона, є Алжир. Саркозі не вірить у можливість поліпшення відносин з Алжиром, чого Макрон прагне. Він попереджає його, що не слід шукати «штучну дружбу» з алжирськими лідерами, які постійно використовують Францію «як цапа-відбувайла, щоб приховати свої власні вади та нелегітимність».
Це може призвести до «втрати всього»:
Ми не завоюємо довіри Алжиру, а втратимо довіру Марокко", упевнений колишній президент, який також шкодує про зниження впливу Франції в Африці.
Видання зазначає, що, шкодуючи про «враження безпорадності, що створюється чинним урядом», автор завдає кількох ударів по нібито «новому світу», «обману, пастці для наївних», світу, що «став надто передбачуваним і нудним», далеким від політики («професії, яка не терпить імпровізації», яку він любив.
Макрон думає, що він може контролювати час… Я ж вважаю, що час не належить нам і що швидкість виконання є найкращим, якщо не єдиним простором для маневру президента Республіки. У цьому я відрізняюся від нинішнього президента, — заявляє Саркозі.
У своїй книзі Саркозі розповідає про стосунки із іноземними лідерами. Він описує кумедні та незвичайні епізоди. Наприклад, жахливий обід із прем'єр-міністром Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, з яким він не має жодного пункту дотику.
Або його постійне роздратування з приводу Ангели Меркель, якій він закидає «боязкість» і страх ризикувати.
Вона погоджувалася слідувати за мною, але скільки енергії і часу втрачено, — зітхає Саркозі, описуючи дружбу та франко-німецьку вісь співробітництва як «хрестовий похід, такий же необхідний, як і стомлюючий».
Саркозі згадує, що відмовився випити з Ангелою Меркель у кулуарах саміту G8 у Давілі (департамент Кальвадос) у 2011 році, заради того, щоб піти до своєї дружини Карлі Бруні, яка була вагітна їхньою дочкою Джулією, у їхній номер у готелі Royal.
Саркозі не приховує свого розчарування появою Барака Обами на міжнародній арені через рік після вступу на посаду президента Франції. Він характеризує Обаму як «холодну, замкнуту людину, яка виявляє досить слабку зацікавленість до навколишніх».
Критика Саркозі
Експрезидента Франції жорстко розкритикували за заяви про те, що Україна повинна віддати рф Крим.
Саркозі в рамках рекламної кампанії, присвяченої виходу мемуарів «Час битв», дав інтерв’ю, в якому став на захист свого «старого друга» владіміра путіна та повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Зокрема, Саркозі заявив, що для припинення війни Київ повинен віддати Москві частину окупованих територій, включно з Кримом. Також політик сказав, що напад росії став наслідком того, що Захід, допомагаючи Україні, «оточив росію недружніми країнами». На думку Саркозі, Україна повинна залишатися «нейтральною», щоб «заспокоїти» рф.
Слова колишнього президента викликали у Франції шквал критики. Колишній радник Саркозі з розвідки Жером Пуаро назвав його коментарі ганебними, а також додав, що політик «займається переписуванням історії».
Історик і професор російських і радянських досліджень Сесіль Вайсьє зазначив, що підтримка росії з боку Саркозі узгоджується з поглядом Франції на «особливі стосунки» між Москвою та Парижем, які виникли наприкінці 1960-х років під час перебування при владі Шарля де Голля. Ці погляди досі поділяють чимало представників французького політичного спектру. Але вони втратили актуальність після початку повномасштабного вторгнення, підкреслює Вайсьє.
Не мсьє Саркозі, чи вам чи мені вирішувати, якою має стати Україна, — резюмує історик.
Колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес взагалі прокоментував погляди Саркозі, не вибираючи слів.
Після його власного «мирного плану» щодо Грузії 2008 року, який він сам зірвав через місяць, щоб відновити угоду про співпрацю між ЄС і росією, він став найбрехливішим післявоєнним президентом зовнішньої політики Франції. росйський запроданець. Навіщо сприймати цього клоуна всерйоз?, — написав Ільвес у Twitter.
Кримінал для екс-президента
Саркозі постане перед судом за обвинуваченням у змові з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.
The Times писала з посиланням на слідчих, що після приходу Саркозі до влади у 2007 році він зіграв важливу роль у допомозі Каддафі відновити позицію в міжнародному співтоваристві. До цього лівійського диктатора довгий час вважали ізгоєм через його причетність до тероризму, зокрема, вибуху в Локербі.
В рамках розслідування було виявлено, що Каддафі надав Саркозі щонайменше п’ять мільйонів євро готівкою для фінансування його виборчої кампанії 2007 року в обмін на вищезазначені послуги на міжнародній арені.
Угода здійснювалася через складні транзакції, які приховували корупційну схему.
Якщо суд, який відбудеться на початку 2025 року, визнає експрезидента Франції винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі на додачу до трьох років, які він отримав в іншій справі про корупцію та зловживання впливом.
У 2014 році в інтерв’ю France 3 TV Муаммар Каддафі прямо заявив, що фінансував передвиборчу кампанію Саркозі та що роль Триполі у його перемозі «була вирішальною». Інших подробиць лівійський диктатор не надав.
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