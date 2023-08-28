Дрон-камикадзе попал в штаб «кадыровцев» в Энергодаре. Фото:

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Ракурс

В окупованому Енергодарі 28 серпня прогримів вибух у штабі російського ОМОНу.

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О 9.50 дрон-камікадзе атакував імпровізовану «казарма» підрозділу Росгвардії «Ахмат-1». Після окупації міста «кадирівці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вул. Будівельників, 46. Там раніше знаходилось місцеве відділення одного з українських банків. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Внаслідок вибуху постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. У самому приміщенні виникла пожежа. На місце події прибули рятувальники та карети «швидкої». Зараз розвідка уточнює інформацію щодо кількості вбитих та поранених загарбників.

Атаку дроном провів місцевий рух опору, координованого ГУР. У розвідці запевняють, що цивільне населення не постраждало.

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву військово-цивільну адміністрацію. Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

Нагадаємо, 23 серпня у штабі відділення ФСБ в Енергодарі проходив захід для особового складу окупаційних військ. Приблизно о 19.00 у момент найбільшої концентрації ворогів у штабі пролунав потужний вибух. Трупи загарбників відвозили вантажівками.