Тест-драйв украинских роботов-камикадзе. Фото: Михаил Федоров

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Ракурс

Українські Сили оборони отримають на озброєння вітчизняні дистанційні роботи-камікадзе.

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Фахівці зараз тестують у польових умовах 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Незабаром ці дрони потраплять на фронт, де допоможуть ефективніше нищити російських загарбників. Про це 28 серпня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За його словами, технології та інновації є ключем до перемоги України. Зараз фіксується значний прогрес на ринку безпілотників — компанії масштабуються та активно розвиваються. Цей досвід у майбутньому розширять на «Армію роботів».

Нагадаємо, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров 16 серпня заявив, що від «Армії дронів» для Збройних сил України відправили понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження.