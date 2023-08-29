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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская областная прокуратура
Рашисты обстреляли Купянск, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n186671-rashisty-obstrelyali-kupyansk-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 29 серпня, близько 8.30 з артилерії обстріляли місто Куп‘янськ Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
В результаті осійського обстрілу:
- сталося влучання на територію харчового підприємства — загинув 45-річний охоронець;
- пошкоджене приватне домоволодіння — отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.
Крім того, внаслідок іншого обстрілу Куп’янська, що стався приблизно о 5-й ранку, було пошкоджено багатоквартирний будинок.
Також у прокуратурі повідомляють, що вчора, 28 серпня, російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району — пошкоджено житловий будинок.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).
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