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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Рашисти обстріляли Куп’янськ, загинула людина (ФОТО)

29 сер 2023, 12:40
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Російські загарбники сьогодні, 29 серпня, близько 8.30 з артилерії обстріляли місто Куп‘янськ Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті осійського обстрілу:

  • сталося влучання на територію харчового підприємства — загинув 45-річний охоронець;
  • пошкоджене приватне домоволодіння — отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок іншого обстрілу Куп’янська, що стався приблизно о 5-й ранку, було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також у прокуратурі повідомляють, що вчора, 28 серпня, російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району — пошкоджено житловий будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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