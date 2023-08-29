Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n186671-rashysty-obstrilyaly-kup-yansk-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 29 серпня, близько 8.30 з артилерії обстріляли місто Куп‘янськ Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

В результаті осійського обстрілу:

сталося влучання на територію харчового підприємства — загинув 45-річний охоронець;

пошкоджене приватне домоволодіння — отримав поранення 67-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок іншого обстрілу Куп’янська, що стався приблизно о 5-й ранку, було пошкоджено багатоквартирний будинок.

Також у прокуратурі повідомляють, що вчора, 28 серпня, російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району — пошкоджено житловий будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).