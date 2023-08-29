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Ракурс
Рашисты продолжают обворовывать население оккупированных территорий

На Луганщине рашисты воруют у местных жителей посуду и одежду — ОВА

29 авг 2023, 13:05
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На тимчасово окупованих територіях Луганщини злодійство російських загарбників перейшло на більш примітивний рівень.


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Про це сьогодні, 29 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Минулого року в Сєвєродонецьку мародерили переважно заможні квартири та будинки, виносячи звідти техніку та коштовні речі. Але все рано чи пізно закінчується. Тому злодійство перейшло на більш примітивний рівень — крадуть посуд та предмети одягу, на які раніше навіть не звертали уваги. А більше й нічого брати, — наголосив він.

Також Лисогор зазначив, що сусідній із Сєвєродонецьком Лисичанськ вже багато місяців залишається закритим містом.

Потрапити до населеного пункту вкрай важко — потрібна місцева реєстрація або домовленість з окупаційною адміністрацією, — додав він.

Источник: Ракурс


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