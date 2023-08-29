Температурные рекорды второй день подряд фиксируют в Киеве

В Киеве сохраняется рекордная жара, фото:

https://racurs.ua/n186674-temperaturnye-rekordy-vtoroy-den-podryad-fiksiruut-v-kieve.html

Ракурс

У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди.

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що вчора, 28 серпня, у Києві були зафіксовані три температурні рекорди:

ніч на 28 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років було перевищено на 1,4°С;

після полудня максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року;

середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму — на 9,3°С.

За добу до цього, 27 серпня, також були зафіксовані три температурні рекорди: