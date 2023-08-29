Температурні рекорди другий день поспіль фіксують у Києві

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві зберігається рекордна спека, фото:
Температурні рекорди другий день поспіль фіксують у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n186674-temperaturni-rekordy-drugyy-den-pospil-fiksuut-u-kyievi.htmlРакурс
У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди.
.
Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Зазначається, що вчора, 28 серпня, у Києві були зафіксовані три температурні рекорди:
- ніч на 28 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років було перевищено на 1,4°С;
- після полудня максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму — на 9,3°С.
За добу до цього, 27 серпня, також були зафіксовані три температурні рекорди:
- ніч на 27 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 2022 року було перевищене на 0,8°С;
- максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року;
- середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 2022 року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму — на 8,0°С.
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Постанова Великої палати Верховного суду як яблуко розбрату
Допомогти захисникові — на Чернігівщині набирає обертів проект з реабілітації наших фронтовиків
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...