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Ракурс
У Києві зберігається рекордна спека, фото:

Температурні рекорди другий день поспіль фіксують у Києві

29 сер 2023, 14:27
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У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди.


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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляється у Telegram-каналі Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що вчора, 28 серпня, у Києві були зафіксовані три температурні рекорди:

  • ніч на 28 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років було перевищено на 1,4°С;
  • після полудня максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму — на 9,3°С.

За добу до цього, 27 серпня, також були зафіксовані три температурні рекорди:

  • ніч на 27 серпня виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 2022 року було перевищене на 0,8°С;
  • максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року;
  • середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 2022 року відразу на 2,3°С, а кліматичну норму — на 8,0°С.

Джерело: Ракурс


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