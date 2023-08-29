Наслідки детонації мін на кордоні із білоруссю, фото: «Белорускі Гаюн»

https://racurs.ua/ua/n186673-miny-zdetonuvaly-na-kordoni-z-bilorussu-cherez-udar-blyskavky-foto.html

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На білорусько-українському кордоні вночі здетонували кілька мін з мінно-вибухового загородження. Причиною детонації стала блискавка.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка.

Демченко зазначив, що на держкордоні діють жорсткі обмеження щодо перебування там будь-яких осіб окрім підрозділів Сил оборони ЗСУ.

Тому мінно-вибухові загородження загрожують тільки тим, хто хоче до нас прийти з війною, — наголосив він.

Раніше про можливі вибухи на кордоні повідомив Telegram-канал моніторингової групи «Белорускі Гаюн», яка відслідковує дії та переміщення військових по території білорусі.

Зазначалося, що відповідна інформація з’явилася у пов’язаних із режимом самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка Telegram-каналах. У них стверджувалося, що сьогодні, 29 серпня, приблизно о 03.30 на залізничному мосту за 800 м від станції «Словечно» здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Як доказ додається фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною, на фото можна побачити навіть прикордонний стовп РБ. Зазначимо, що фото зроблено із території РБ у бік України, — зазначає «Белорускі Гаюн».

Також стверджувалося, внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничні полотна в обидва напрямки.

Джерело: «Укрінформ», «Белорускі Гаюн»