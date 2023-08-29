WSJ: Байден и союзники разрабатывают план долгосрочной военной помощи ВСУ

https://racurs.ua/n186678-wsj-bayden-i-souzniki-razrabatyvaut-plan-dolgosrochnoy-voennoy-pomoschi-vsu.html

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Адміністрація президента США Джо Байдена разом із союзниками працюють над створенням плану щодо надання довгострокової військової допомоги Україні.

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Про це повідомляє Wall Street Journal.

Такі плани готуються з метою підтримати зусилля Києва на полі бою та дати зрозуміти російській владі, що підтримка України з боку Заходу не похитнеться. При цьому видання зазначає, що нестача зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Разом з тим, Захід прагне переконати Кремль у тому, що підтримка Збройних сил України залишиться незмінною.

Нагадаємо, 14 серпня США виділили нову підтримку на 200 млн дол. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого. На початку травня Рада Європейського Союзу схвалила рішення про надання допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів та ракет.