Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ подняли флаг на Херсонщине - "Трансляция с левого берега Днепра"
ВСУ подняли флаг на Херсонщине — «Трансляция с левого берега Днепра» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186677-vsu-podnyali-flag-na-hersonschine-translyaciya-s-levogo-berega-dnepra-video.htmlРакурс
Воїни Сил оборони підняли український прапор на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра Херсонської області.
.
Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.
З його слів, стяг України замайорів поблизу Олешок. Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео — садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».
Трансляція з лівого берега Дніпра, он, бачите, Антонівський міст! — каже один з воїнів.
Прапор під гімн України підняли військові на ім’я Андрій та Іван.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...