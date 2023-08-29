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Ракурс
ВСУ подняли флаг на Херсонщине - "Трансляция с левого берега Днепра"

ВСУ подняли флаг на Херсонщине — «Трансляция с левого берега Днепра» (ВИДЕО)

29 авг 2023, 15:55
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Воїни Сил оборони підняли український прапор на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра Херсонської області.


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Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

З його слів, стяг України замайорів поблизу Олешок. Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео — садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».

Трансляція з лівого берега Дніпра, он, бачите, Антонівський міст! — каже один з воїнів.

Прапор під гімн України підняли військові на ім’я Андрій та Іван.

Источник: Ракурс


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