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Ракурс
ЗСУ підняли прапор на Херсонщині - “Трансляція з лівого берега Дніпра”

ЗСУ підняли прапор на Херсонщині — «Трансляція з лівого берега Дніпра» (ВІДЕО)

29 сер 2023, 15:55
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Воїни Сил оборони підняли український прапор на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра Херсонської області.


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Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.

З його слів, стяг України замайорів поблизу Олешок. Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео — садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».

Трансляція з лівого берега Дніпра, он, бачите, Антонівський міст! — каже один з воїнів.

Прапор під гімн України підняли військові на ім’я Андрій та Іван.

Джерело: Ракурс


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