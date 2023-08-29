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ЗСУ підняли прапор на Херсонщині - “Трансляція з лівого берега Дніпра”
ЗСУ підняли прапор на Херсонщині — «Трансляція з лівого берега Дніпра» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186677-zsu-pidnyaly-prapor-na-hersonschyni-translyaciya-z-livogo-berega-dnipra-video.htmlРакурс
Воїни Сил оборони підняли український прапор на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра Херсонської області.
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Про це повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко.
З його слів, стяг України замайорів поблизу Олешок. Місцеве видання «Мост» зауважує, що на відео — садовий кооператив «Шляховик», розташований на території, яка зараз є «сірою зоною».
Трансляція з лівого берега Дніпра, он, бачите, Антонівський міст! — каже один з воїнів.
Прапор під гімн України підняли військові на ім’я Андрій та Іван.