Минобороны рассказало, на каких направлениях сейчас сосредоточилась армия рф

https://racurs.ua/n186687-minoborony-rasskazalo-na-kakih-napravleniyah-seychas-sosredotochilas-armiya-rf.html

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Окупаційна армія росії зосереджує свої сили на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там загарбники намагаються просунутися всіма силами.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Саме там ворог намагається відволікати сили і наші підрозділи. Вони для себе ухвалили рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед по цих напрямках, — сказала заступниця міністра.

Зі слів Маляр, бої тривають і в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Наші воїни там «потрошку просуваються».

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил вказали, що захисники України продовжують стримувати ворожий наступ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Також на Куп’янському напрямку росіяни створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області та шукають слабкі місця у нашій обороні, щоб прорвати її.