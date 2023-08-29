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Ракурс
Минобороны рассказало, на каких направлениях сейчас сосредоточилась армия рф

Минобороны рассказало, на каких направлениях сейчас сосредоточилась армия рф

29 авг 2023, 19:20
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Окупаційна армія росії зосереджує свої сили на Куп’янському та Лиманському напрямках. Там загарбники намагаються просунутися всіма силами.


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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Саме там ворог намагається відволікати сили і наші підрозділи. Вони для себе ухвалили рішення, що вони будуть всіма силами намагатися рухатися вперед по цих напрямках, — сказала заступниця міністра.

Зі слів Маляр, бої тривають і в напрямку Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Наші воїни там «потрошку просуваються».

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил вказали, що захисники України продовжують стримувати ворожий наступ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Також на Куп’янському напрямку росіяни створюють мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Білгородській області та шукають слабкі місця у нашій обороні, щоб прорвати її.

Источник: Ракурс


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