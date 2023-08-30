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СБУ атаковала кадыровцев и предателей, которые хотели «выборов» в Запорожской области. Фото:

СБУ атаковала «кадыровцев» и предателей на Запорожье — много погибших (ВИДЕО)

30 авг 2023, 12:20
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Базу російських загарбників та зрадників знищили в окупованій частині Запорізької області.


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Служба безпеки України в кілька хвиль атакувала зрадників та «кадирівців», які планували незаконні вибори в окупованій частині Запоріжжя. Ударів дронами було завдано вчора, 29 серпня. Українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці Кам’янки-Дніпровської якраз в той момент, коли там проходив збір «голів дільничних виборчих комісій» усього району. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерела в СБУ.

Зазначається, що на момент атаки в будівлі перебували понад 30 зрадників, яких охороняли «кадирівці».

Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів «підкорегувала» плани окупантів, — зазначили в спецслужбі.

В СБУ розповіли, що атака проходила у декілька хвиль, багато поранених. Наразі саме місто оточили російські військові, які активують свої РЕБ та ППО.

Нагадаємо, 28 серпня у штабі російського ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух. Внаслідок вибуху постраждав особовий склад «кадирівців» та припарковані у дворі автомобілі. У самому приміщенні виникла пожежа.

Джерело: «РБК-Україна»

Источник: Ракурс


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