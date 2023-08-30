Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

https://racurs.ua/n186727-germaniya-peredala-ukraine-ocherednoy-paket-voennoy-pomoschi-v-nem-est-leopardy.html

Ракурс

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Оновлення даних про обсяги допомоги ФРН українській армії відбулося на сайті Міноборони Німеччини 30 серпня.

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У новому пакеті 10 танків Leopard 1A5, один радар TRML-4D, 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector, чотири транспортери танків HX81 та понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї, а також польовий шпиталь.

9 серпня уряд Німеччини передав Україні дві пускових установки комплексу протиповітряної оборони Patriot. У список допомоги тоді увійшло різне обладнання, включно з новими кулеметами MG5.

Раніше «Ракурс» писав, що Україна може отримати грецькі Leopard 1. Німеччина запропонувала круговий обмін Греції із заміною їх застарілих танків на колишні італійські Leopard 1А5, передача яких Україні була раніше заблокована швейцарським урядом.