Часть украинских пилотов могут начинать летную подготовку на F-16 в Дании — Залужный

https://racurs.ua/n186729-chast-ukrainskih-pilotov-mogut-nachinat-letnuu-podgotovku-na-f-16-v-danii-zalujnyy.html

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Частина українських льотчиків успішно пройшла підготовчі заходи у Данії та може приступати до льотної підготовки на винищувачах F-16.

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Про це головком Валерій Залужний розповів за результатами розмови з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

Український головком повідомив у своїх соцмережах, що у фокусі розмови було навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії.

Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки. Крім того, домовилися з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні, — розповів Валерій Залужний.

Він подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, у серпні українські пілоти та технічний персонал офіційно розпочали вчитися працювати з літаками F-16. Після цього, як очікується, Україна отримає обіцяні літаки. Коли саме це може статися та як відбувається навчання українських повітряних асів, розповідають самі пілоти та міністр оборони Олексій Резніков.

Розмови про передачу Україні американських літаків F-16 тривають вже понад пів року. Як зазначали союзники, в тому числі в офіційному Вашингтоні, щоб цей процес почався, потрібно було підготувати фахівців — пілотів та технічний персонал. Очікувалося, що тренування розпочнуться влітку.