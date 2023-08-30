В ЧВК "Вагнера" посоветовали своим бойцам искать «другие варианты заработка»

https://racurs.ua/n186730-v-chvk-vagnera-posovetovali-svoim-boycam-iskat-drugie-varianty-zarabotka.html

Ракурс

Представник ПВК «Вагнера» рекомендував бійцям знайти іншу роботу, оскільки угруповання більше не може брати участь у війні в Україні та стикається із серйозною конкуренцією Міноборони та Росгвардії в Африці та на Близькому Сході.

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Про це пише ресурс «Важливі історії» з посиланням на аудіозвернення, яке поширилося чатами найманців. Справжність запису підтвердили виданню представники ПВК.

Людина на записі (його статус в ієрархії угруповання невідома) називає ситуацію «вкрай складною», зазначаючи, що «на СВО (так у рф називають розв’язану росією війну — „Ракурс“) нас не пускають».

Кілька десятків тисяч підготовлених бійців готові працювати і готові захищати батьківщину, але через відомі обставини нас поки не пускають. Ми змушені зараз шукати варіанти роботи в Африці та Близькому Сході. Там ситуація також непроста. Ми маємо жорстку конкуренцію в особі Міноборони та Росгвардії, які теж планують і намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку вели ми, — йдеться в аудіоповідомленні.

За словами представника ПВК, Євген Пригожин під час останньої поїздки до Африки «вирішував ці питання», і тепер «вони вирішуватимуться далі керівництвом». Він зазначив, що ПВК «старатиметься» надати своїм бійцям роботу, але «коли та в яких обсягах — наразі невідомо».

Тому або чекайте, або шукайте інші варіанти заробітку. Слідкуйте за міжнародною ситуацією. Якщо наша команда буде допущена до СВО, то активно діяльність із набору співробітників ми відновимо, робота буде, — каже на записі представник ЧВК.

Видання The Wall Street Journal писало, що Євген Пригожин провів останні дні життя у роз’їздах Африкою. 18 серпня глава ПВК Вагнера провів зустріч із президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, намагаючись переконати його продовжити співпрацю — за даними видання, раніше кремлівський диктатор володимир путін порадив Туадеру дистанціюватися від Пригожина.

Незадовго до загибелі Пригожина до Лівії приїжджав заступник міністра оборони рф Юнус-Бек Євкуров — у країні це сприйняли як сигнал, що тепер партнерство вестиметься на рівні двох армій. Журналіст Андрій Захаров стверджував, що Пригожина також просили «забратися» із Сирії.