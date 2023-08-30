Во временно оккупированной Феодосии пожар после падения или попадания неизвестного БПЛА (ФОТО)

https://racurs.ua/n186732-vo-vremenno-okkupirovannoy-feodosii-pojar-posle-padeniya-ili-popadaniya-neizvestnogo-bpla-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованих Феодосії та Приморському увечері 30 серпня було чути декілька вибухів.

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Окупаційна влада вже повідомила про нібито роботу ППО.

Тимчасово живий гауляйтер окупованого московитами українського півострова Аксьонов стверджує, що збив крилату ракету у Феодосії.

Тим часом російський ТГ-канал Mash, який близький до російських силовиків, пише, що двох безпілотників літакового типу збили в Брянську в районі телецентру приблизно о 21.30.