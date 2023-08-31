Ракурсhttps://racurs.ua/
В ВСУ подтвердили падение двух Ми-8 в Донбассе. Фото: Генштаб
Падение двух вертолетов Ми-8 на Донбассе подтвердили в ВСУhttps://racurs.ua/n186738-padenie-dvuh-vertoletov-mi-8-na-donbasse-podtverdili-v-vsu.htmlРакурс
Авіакатастрофу двох українських вертольотів на Донбасі підтвердили в Збройних силах.
.
У Донецькій області 29 серпня під час бойового завдання розбилися два українські гелікоптери Мі-8. Попередньо відомо про шістьох загиблих, але ця інформація потребує уточнення. Про це начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш заявив у коментарі «РБК-Україна».
За його словами, зараз невідомо, внаслідок чого впали два вертольоти в Краматорському районі. Але є інформація, що в цей час російський винищувач Су-35 злетів, а українські гелікоптери заходили на посадку. Вертольоти сідали, щоб убезпечитися від імовірного ураження.
Так, дійсно, сталася авіакатастрофа за участі двох гелікоптерів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання в повітрі був ворожий винищувач Су-35, — зазначив Євлаш.
Правоохоронці зараз встановлюють деталі й обставини того, що саме стало причиною авіакатастрофи.
Нагадаємо, 29 серпня на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського, оскільки два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин.
Джерело: «РБК-Україна»