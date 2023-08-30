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Втрати на фронті - біля Бахмута впали два Мі-8, загинули 6 пілотів
Втрати на фронті — біля Бахмута впали два Мі-8, загинули 6 пілотівhttps://racurs.ua/ua/n186731-vtraty-na-fronti-bilya-bahmuta-vpaly-dva-mi-8-zagynuly-6-pilotiv.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку вчора загинули 6 пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського. Два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин — ДБР займається розслідуванням.
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Про це повідомили джерела УП.
Імен поки що не розголошують у цілях безпеки, каже речник бригади. Прощання з героями відбудеться 1 вересня у Полтаві.
Всі загиблі були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, повідомив «Суспільному» речник бригади Євген Ракіта.
Вони виконували завдання на двох гелікоптерах Мі-8. Полеглі мали офіцерські звання. Один з них — родом з Полтавщини, решта — з інших регіонів України.