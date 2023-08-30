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Ракурс
Втрати на фронті - біля Бахмута впали два Мі-8, загинули 6 пілотів

Втрати на фронті — біля Бахмута впали два Мі-8, загинули 6 пілотів

30 сер 2023, 21:57
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На Бахмутському напрямку вчора загинули 6 пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського. Два гелікоптери Мі-8 впали за невідомих обставин — ДБР займається розслідуванням.


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Про це повідомили джерела УП.

Імен поки що не розголошують у цілях безпеки, каже речник бригади. Прощання з героями відбудеться 1 вересня у Полтаві.

Всі загиблі були з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського, повідомив «Суспільному» речник бригади Євген Ракіта.

Вони виконували завдання на двох гелікоптерах Мі-8. Полеглі мали офіцерські звання. Один з них — родом з Полтавщини, решта — з інших регіонів України.

Джерело: Ракурс


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